Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Енергетика дня позитивна, але настільки крихка, що її легко порушити не лише різким словом, а й неприязним поглядом. Сьогодні не варто допускати ні злих висловлювань, ні негативних думок – особливо якщо вони стосуються інших людей. Небажано також ні з ким сваритися, це може призвести до серйозних – аж до розриву – ускладнень у взаєминах із близькими людьми.

Сьогодні, 31 серпня, уникати конфліктів треба всім знакам зодіаку, але для трьох із них вони можуть мати особливо серйозні наслідки.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці знані вмінням довго накопичувати роздратування, щоб потім "вибухнути", піддавши ризику удару не тільки винних, а й тих, хто має рацію – точніше тих, хто нічим перед ними не завинив. Та сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм опанувати себе, інакше велика ймовірність серйозного конфлікту з близькою людиною, яка може не пробачити образи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, мабуть, найнестриманіший на язик знак зодіакального кола, до того ж вони люблять і вміють лаятися, що робить їх справжніми майстрами мистецтва скандалу. Виправдовує їх лише той факт, що вони зазвичай незлобливі. Але сьогодні їм краще не демонструвати свої здібності – особливо у спілкуванні з керівництвом: це може вартувати їм кар'єри.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів не можна назвати скандальним знаком, але якщо вони сваряться з кимось, то, як кажуть у таких випадках, хоч раз, та гаразд. Маючи з кимось конфлікт, вони можуть надовго затаїти зло проти свого опонента, навіть якщо у сварці винен не він, а вони самі. Напевно, не варто казати, що небажання представників знака миритися негативно вплине на взаємини.

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