Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Рік, що минає, закінчується днем, який астрологи називають "сатанинським" – він відомий підвищеною конфліктністю, що не найкращим чином позначається на взаєминах з людьми навколо завжди, а останнього дня старого року – особливо.

Сьогодні, 31 грудня, сваритися з будь-ким не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано тягнути старий негатив у стосунках у новий рік.

Овен

Овни, відомі своєю запальністю, і сьогодні не зрадять своєї звички зриватися на навколишніх людях. Ось лише посварившись, вони можуть не встигнути помиритися до настання Нового року, що може затьмарити їм свято – краще махнути рукою на чиїсь слова, навіть якщо вони здадуться неввічливими.

Близнята

Близнята постійно дратуються через близьких людей, які поводяться не так, як хочеться представникам знака. Намагайтеся хоча б сьогодні дати їм право на власну думку з будь-якого приводу і власний стиль поведінки, інакше вам доведеться новорічної ночі сидіти на самоті.

Риби

Для Риб сварка з коханою людиною, що сталася останнього дня року, може виявитися поганою прикметою: вони можуть наговорити одне одному те, що не зможуть пробачити не лише сьогодні, а й наступного року. Необхідно виявити максимум терпіння і толерантності – ці якості повернуться сторицею.

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