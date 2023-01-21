Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким з'ясовувати стосунки

Нинішній день – найскладніший у всьому місячному місяці, коли на темному небосхилі немає Місяця, а в душах людей буйним кольором розквітають найнеприємніші їхні якості, в інший час приховані від сторонніх очей. Час категорично не підходить для роботи, фінансових операцій, купівлі-продажу, особливо якщо йдеться про нерухомість, та спілкування з оточенням – його потрібно цілком і повністю присвятити відпочинку.

Сьогодні, 21 січня, спілкуватися з людьми не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них будь-яке з'ясування стосунків – категоричне табу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, враховуючи притаманні їхньому знаку гарячість і запальність, з'ясовувати стосунки з людьми – як близькими, так і малознайомими – не рекомендується і будь-якого іншого дня, сьогодні ж – під впливом емоцій – вони можуть являти собою справжню небезпеку. У що в результаті виллється такий діалог, ніхто, включаючи зірок, передбачити не береться, тому представникам знака краще не ризикувати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не вміють довго таїти в душі свої сумніви і наміри: дізнавшись інформацію, яка не найкращим чином характеризує близьку їм людину, вони не вичікуватимуть і перевірятимуть інформацію, а одразу ж викладуть її, переслідуючи одну-єдину мету: дізнатися правду. Ось тільки їхні підозри можуть серйозно образити співрозмовника, а згладити провину виявиться дуже непросто.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, яких природа – чи зірки – наділили не тільки яскравою харизмою і привабливістю, а й манією величі, часто демонструють останню, спілкуючись із оточенням. Сьогодні ж ця їхня якість просто зашкалюватиме, і вони самі не помітять, як мимохідь – можливо, зовсім того не бажаючи – зачеплять співрозмовника за живе: не всі готові миритися з тим, що до них ставляться з зневагою.

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