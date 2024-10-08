Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким з'ясовувати стосунки

Нинішній день, на думку астрологів, ідеально підходить для спілкування на всіх рівнях – від професійного до особистого, але – тільки водночас потрібно дотриматись однієї важливої умови: говорити необхідно лише гарні та добрі слова, негатив у будь-яких комунікаціях перебуває під забороною.

Сьогодні, 8 жовтня, спілкуватися на позитиві потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна ні з ким з'ясовувати стосунки.

Телець

Тельці, відчувши, що їхнє терпіння закінчується, цілком можуть почати з'ясовувати стосунки з кимось із близьких. І даремно це зроблять, оскільки їхня запальність призведе до конфлікту, врегулювати який вдасться нескоро.

Терези

Терези — як і належить, після тривалих коливань — вирішать поспілкуватися з керівництвом із позиції сили, що, загалом, їм невластиво. Навряд чи в такому разі їм вдасться досягти поставленої мети, а от за кілька добрих слів керівництво зробило б для них навіть більше, ніж вони просять.

Козоріг

Козороги є суворими до своїх дітей, оскільки вважають, що пустощі до добра їх не доведуть. Сьогодні, вичитуючи за, як їм здається, погану поведінку, вони можуть загнати конфлікт углиб, що виник між ними, хоча щира розмова стала б більш ефективним виховним моментом.

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