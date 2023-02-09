Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічим жертвувати

Нинішній день астрологи називають часом подолання сумнівів у всьому – насамперед у собі самому, а також своїх здібностях, правильності власних вчинків та світогляду. Такий настрій надає людині сили, необхідні як для роботи, так і улаштування особистого життя. Саме тому сьогодні не можна нічим жертвувати заради інших – таким чином легко втратити якості, необхідні для того, щоб досягти успіху.

Сьогодні, 9 лютого, думати спочатку про себе і лише потім про інших необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано чимось жертвувати заради них.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки є найжертовнішим знаком зодіаку: немає такого вчинку, якого вони не зробили заради інших, особливо якщо йдеться про членів їхньої родини. Незважаючи на це, сьогодні зірки рекомендують їм поставити в центр свого Всесвіту не дітей чи батьків, а самих себе. На перший погляд, такий підхід може здатися дивним, але тільки у щасливої мами можуть бути щасливі діти.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на репутацію егоїстів, часто жертвують собою заради інших, оскільки це підносить їх у власних очах: так приємно почуватися добрим і милосердним. Однак сьогодні добрі наміри представників знака принесуть прямо протилежний результат – їхню жертву не лише не оцінять, а й, можливо, засудять за неї, тому замість морального задоволення вони отримають образу та смуток.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби у плані жертовності поступаються Ракам, але друге місце серед інших знаків зодіаків посідають точно. Вони люблять жертвувати собою заради коханої людини. Щоправда, роблять це не без задньої думки — їм приносить задоволення нагадувати чоловікові або бойфренду, скільки часу і сил вони на нього витратили. Сьогодні краще уникати подібної поведінки – вона лише розлютить предмет почуттів представників знака.

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