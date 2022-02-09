Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого ламати та руйнувати

Потужна енергетика цього дня робить успішними будь-які починання, щоправда, з однією невеликою, але дуже суттєвою умовою: такими вони будуть лише у разі, якщо події будуть спрямовані на творення, а не на руйнування. Сьогодні не варто навіть ламати гілки дерев або рвати папір, а про серйозніші дії і говорити не доводиться.

Сьогодні, 9 лютого, ламати та руйнувати не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі дії можуть виявитися особливо небажаними.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, відомі своєю запальністю, легко виходять із себе, особливо якщо в цьому процесі їм допомагає хтось із їхніх друзів, близьких чи колег. У такий момент вони можуть підняти руку як на звичайну кавову чашку, так і на витвір мистецтва у вигляді фарфорової статуетки, за яку самі ж сплатили великі гроші. Вся неприємність ситуації полягає в тому, що вже за п'ять хвилин вони шкодують про свої рішучі дії, але склеїти колекційний фарфор їм точно не вдасться, тож, образно кажучи, потрібно вчасно схопити себе за руку.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам – особливо тим з них, хто любить вовтузитися з домашніми та садовими рослинами – сьогодні бажано відкласти своє хобі на потім. Звичайно, зараз не час для садових робіт, проте навіть квіти на підвіконні сьогодні не варто поливати, а розпушувати землю, на якій вони ростуть, і того більше Справа в тому, що будь-які – навіть найменші – маніпуляції не підуть їм на користь, тому не варто руйнувати все, що з ними пов'язане.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – не зразково-показовий щодо порядку зодіакальний знак, тим більше дивним виявиться той факт, що саме сьогодні у них з'явиться бажання навести ідеальний лад у своєму житлі. А оскільки прибирання зазвичай пов'язане зі знищенням речей, які віджили своє, наприклад, старих паперів, зайнятися ним саме зараз – не найкраща ідея. Річ у тім, що в запалі наведення ладу вони можуть знищити дуже важливий документ, відновити який неможливо.

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