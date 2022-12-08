Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого приймати близько до серця

День, коли кожен з нас вбирає в себе негативну енергетику, що йде на Землю з космосу, що особливо сильно впливає на людей вразливих, недовірливих і тих, хто приймає все близько до серця. У будь-якій ситуації, яка хоча б трохи виходить за рамки їхнього розуміння про добро і зло, вони можуть як мінімум засмутитися, а як максимум – впасти у відчай і навіть довготривалу депресію. Щоб такого не сталося, необхідно тримати себе в руках і не зациклюватись на негативі.

Сьогодні, 8 грудня, приймати будь-які слова та події близько до серця не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така вразливість може стати по-справжньому небезпечною.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки приймають близько до серця не лише будь-яку ситуацію, в яку потрапляють, а й усі слова, які їм кажуть. Сьогодні ця їхня якість посилиться в рази: навіть косий погляд когось із оточення представники знака віднесуть на свій рахунок, а про сміх і говорити нічого – вони будуть впевнені, що потішаються саме з них. Така недовірливість напевно доведе їх до нервового зриву, що негативно позначиться на самопочутті.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези цього дня прийдуть до того, що їм життєво необхідно – душевної рівноваги. Вони коливатимуться з боку в бік, намагаючись зрозуміти, чого в їхньому житті та стосунках з іншими людьми більше – доброго та поганого. Оскільки енергетика дня змусить їх схилятися до останнього, настрій представників знака виявиться близьким до нуля, а разом із ним погіршиться і самопочуття – не варто доводити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – один із найемоційніше стійких знаків зодіаку, їхня психіка дозволяє їм витримувати серйозні навантаження, тому реакція на фактори, які їх засмучують, буває набагато сильнішою та бурхливішою, ніж у інших. Вийшовши з себе, вони, як слони в посудній крамиці, можуть буквально розгромити навколишній простір, тому зірки закликають їх стримувати свої пориви завжди, а вже сьогодні – особливо.

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