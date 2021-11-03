Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

День, коли світом править світла, позитивна енергія, що прирікає на успіх будь-які дії, спрямовані на творення, – ті, що стосуються руйнування, принесуть, на жаль, протилежний результат, тому краще не робити нічого, що може завдати шкоди навколишньому світу.

Сьогодні, 3 листопада, не можна нічого руйнувати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто навіть рвати папір і бити посуд – наслідки не забаряться.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які під впливом поганого настрою часто поводяться, як слони в посудній крамничці, легко б'ють посуд, тому в них удома багато різномастих чашок та тарілок, які колись складали набір, а тепер "нудьгують" на полицях. Сьогодні представникам знака необхідно дотримуватись максимальної обережності, щоб чергова чашка або тарілка не розлетілася на дрібні уламки – це може стати для них поганою прикметою: така подія обіцяє неприємні зміни.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви досить рідко розлючуються, але ті, хто став свідком такого спалаху, як правило, запам'ятовують цю картину на все життя. Ось і сьогодні представники знака, піддавшись емоціям, легко можуть розбити чи зламати цінну для себе річ, про що згодом дуже пошкодують. До того ж, оскільки в нашому житті все закономірно і врівноважено, її знищення загрожує тим, що представники знаку нескоро зможуть його замінити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям, які цього дня вирушать до себе на дачу, не рекомендується що-небудь робити, до того ж не лише на ділянці, а й у будинку. Категорично забороняється не тільки пиляти дерева, а й видаляти з них гілки, що засохли, – це може призвести до того, що дерева, які обчухрали представники знака, можуть вже ніколи не відновитися. Щодо домашніх робіт, тут велика ймовірність у запалі прибирання ненавмисного знищення цінних для сім'ї предметів, які вже не підлягатимуть відновленню.

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