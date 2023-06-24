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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День життєвої активності, коли енергії в кожному з нас настільки багато, що вона вирує і буквально виривається назовні – головне, спрямувати її не на злі, а на добрі справи. Добре, коли день випадає на будній, але й у вихідний можна знайти собі позитивне заняття – вдома чи на дачній ділянці. Головне, щоб будь-яка дія була спрямована не на руйнування, а на творення.

Сьогодні, 24 червня, направити всі сили на творення необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох з них будь-яка – навіть найменша – руйнація є категоричним табу.

Повільні і неповороткі Тельці (21.04 – 21.05) довго розгойдуються, але якщо увійдуть у раж, їх практично неможливо зупинити, сьогодні можуть з небаченим прагненням взятися за домашню роботу – почнуть мити, чистити, драїти, а заразом і ламати все, що їм заважає. Вже завтра вони пошкодують про те, що навернули стільки справ: виявиться, що зламане було їм необхідне.

Леви (23.07 – 21.08), які вважають себе особами королівської крові, сьогодні, на їхню думку, матимуть право зробити щось таке, що може завдати серйозної шкоди їхнім стосункам з близькою людиною – тобто замість того, щоб зміцнювати, одним махом зруйнують їх. Зірки щиро радять їм добре подумати, перш ніж зробити рішучий крок у цьому напрямі – можливо, він виявиться фатальним.

Непередбачувані Водолії (21.01 – 18.02), взявшись за наведення ладу на дачній ділянці, досягнуть у цьому серйозних успіхів: перед ними розстелятиметься гладка поверхня без будь-якої рослинності. Ось тільки разом із бур'янами представники знака ризикують вирвати і посаджені раніше корисні рослини. До того ж ці слова представникам знака треба розуміти як я прямому, так і в алегоричному значенні.

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Дата публікації
Перегляди
2577
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