Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

День всесвітньої гармонії, коли в повній рівновазі перебувають розум, душа і тіло людини, з чого випливає, що кожному з нас необхідно дотримуватись максимального спокою – він дозволить зберегти наповненість цих трьох початків. У цей час категорично не можна нічого руйнувати – такі дії можуть порушити світову гармонію, що не найкраще позначиться на житті кожного з нас.

Сьогодні, 28 листопада, активно діяти небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна нічого руйнувати.

Овен

Овнам – як найактивнішому знаку зодіаку – дуже важко стримати себе і нічого не робити, цього ж дня ця їхня здатність збільшиться в рази – особливо в емоційному плані. Представникам знака захочеться рвати і метати – у буквальному сенсі цього слова: вони можуть розірвати важливий документ, про що тут же пошкодують.

Близнята

Близнята сьогодні можуть бути налаштовані на руйнування взаємин, які ж ними вибудовувалися не один рік. Не мине й кількох днів, як вони зрозуміють, що припустилися помилки, але сьогодні їх ніхто не зможе зупинити – крім них самих, тому, перш ніж вказати близькій людині на двері, має сенс добре подумати.

Риби

Риби за віддаленого знайомства справляють враження людей урівноважених та стриманих, але насправді це не так. У стані люті вони можуть трощити все, що трапиться їм під руку – наприклад, посуд. Можливо, така сцена навіть видаватиметься красивою, але необхідності купувати нові чашки і тарілки не позбавить.

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