Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

Сьогодні, 23 серпня, активно діяти можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них під час роботи категорично не можна нічого руйнувати.

Овен

Овни, мабуть, головні руйнівники зодіакального кола, і далеко не завжди це недолік — часто без руйнування старого нічого нового не можна створити. Але сьогодні їм необхідно утриматися від дій такого характеру – вони внесуть дисбаланс у їхнє власне життя.

Телець

Тельці в запалі обурення, — що трапляється з ними рідко, але влучно — можутьне тільки роз бити або розламати предмети, що їх оточують, а й зруйнувати стосунки з людьми — зокрема, і близькими. У такому разі їм і бумеранга очікувати не доведеться – вони себе покарають.

Рак

Раки – чи не один зі знаків зодіаку, яким руйнування завдає страждання, іноді – буквально фізично. Але сьогодні – як на зло! — їм захочеться щось зруйнувати заради творення — наприклад, розпустити в'язану сукню, щоб зв'язати светр, але їм не варто цього робити.

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