Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

День, коли Всесвіт дарує кожній людині величезну кількість енергії, яку необхідно витрачати розумно, економно і – обов'язково! – задля творчості, будь-яка – навіть найменша – руйнація спричинить покарання.
Сьогодні, 23 серпня, активно діяти можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них під час роботи категорично не можна нічого руйнувати.
Овен
Овни, мабуть, головні руйнівники зодіакального кола, і далеко не завжди це недолік — часто без руйнування старого нічого нового не можна створити. Але сьогодні їм необхідно утриматися від дій такого характеру – вони внесуть дисбаланс у їхнє власне життя.
Телець
Тельці в запалі обурення, — що трапляється з ними рідко, але влучно — можутьне тільки роз бити або розламати предмети, що їх оточують, а й зруйнувати стосунки з людьми — зокрема, і близькими. У такому разі їм і бумеранга очікувати не доведеться – вони себе покарають.
Рак
Раки – чи не один зі знаків зодіаку, яким руйнування завдає страждання, іноді – буквально фізично. Але сьогодні – як на зло! — їм захочеться щось зруйнувати заради творення — наприклад, розпустити в'язану сукню, щоб зв'язати светр, але їм не варто цього робити.
Читайте також:
- Рік Зеленої Дерев'яної Змії: що чекає на нас 2025-го
- Чорний Місяць у Терезах від 29 червня 2024-го до 27 березня 2025 року: що на нас чекає в цей час
- Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 19 до 25 серпня
-