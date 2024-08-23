Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого руйнувати

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли Всесвіт дарує кожній людині величезну кількість енергії, яку необхідно витрачати розумно, економно і – обов'язково! – задля творчості, будь-яка – навіть найменша – руйнація спричинить покарання.

Сьогодні, 23 серпня, активно діяти можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них під час роботи категорично не можна нічого руйнувати.

Овен

Овни, мабуть, головні руйнівники зодіакального кола, і далеко не завжди це недолік — часто без руйнування старого нічого нового не можна створити. Але сьогодні їм необхідно утриматися від дій такого характеру – вони внесуть дисбаланс у їхнє власне життя.

Телець

Тельці в запалі обурення, — що трапляється з ними рідко, але влучно — можутьне тільки роз бити або розламати предмети, що їх оточують, а й зруйнувати стосунки з людьми — зокрема, і близькими. У такому разі їм і бумеранга очікувати не доведеться – вони себе покарають.

Рак

Раки – чи не один зі знаків зодіаку, яким руйнування завдає страждання, іноді – буквально фізично. Але сьогодні – як на зло! — їм захочеться щось зруйнувати заради творення — наприклад, розпустити в'язану сукню, щоб зв'язати светр, але їм не варто цього робити.

Читайте також:

Перша Леді України порівняла пропозицію обміняти українські території на мир із сюжетом відомої казки.

Перша Леді України порівняла пропозицію обміняти українські території на мир із сюжетом відомої казки.

Повʼязані теми:

Наступна публікація