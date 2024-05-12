Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нічого втрачати

День астрологи вважають доленосним – будь-які події, що відбуваються в цей час, зумовлені подіями минулого та стануть основою змін у майбутньому. Астрологи вважають, що цього дня не можна нічого губити – повернути втрату, найімовірніше, вже не вдасться.

Сьогодні, 12 травня, доленосний день чекає на представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них сьогодні не можна нічого губити – розлучитися з кимось або чимось доведеться назавжди.

Рак

Ракам не варто надівати свою улюблену прикрасу – занадто велика ймовірність того, що каблучка непомітно зісковзне з пальця, а ланцюжок розстібнеться і впаде на землю разом з підвіскою: скарб навряд чи вдасться знайти, тому краще цього дня залишити його вдома.

Козоріг

Козороги понад усе цінують свою роботу, але сьогодні може статися щось таке, що змусить їх ухвалити несподіване рішення – звільнитися. Зірки радять їм не поспішати: вже завтра вони можуть пошкодувати про те, що сталося, але буде пізно.

Водолій

Водоліям необхідно бути максимально обережними у взаєминах із близькою людиною. Велика ймовірність того, що вона не витримає "фокусів" представників знака і вирішить, що настав час розійтися – на жаль, повернути її буде неможливо, тож краще не ризикувати.

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