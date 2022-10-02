Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікого дурити

День, коли дуже важливо обережно поводитись зі словами. Вимовлені вголос — або подумки — вони одразу ж стають реальністю, тому навіть ненароком вкинута фраза може запустити цілу низку подій, які можуть призвести до непередбачуваного результату. Також у цей час не можна нікого обманювати — важко припустити, чим обернеться брехня.

Сьогодні, 2 жовтня, нікого обманювати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них брехня може стати по-справжньому небезпечною.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці брехати не вміють — не вистачає їм необхідної для цього процесу гнучкості, та й фантазія кульгає. Загалом, збрехавши, вони дуже швидко забудуть про те, що сказали, і вже за кілька годин можуть проговоритися, тим самим поставивши себе в незручне становище, з якого на той момент не буде виходу. Уникнути такої неприємної ситуації дозволить правда – її треба говорити.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як правило, брешуть тільки тоді, коли їм здається, що тільки в такий спосіб вони можуть допомогти іншій людині виплутатися зі складної ситуації. Насправді їхні добрі наміри приведуть до прямо протилежного результату – їхній підопічний, найімовірніше, заплутається в "сітях" ще сильніше, тоді як правда зробить реальним позитивний результат.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці через властиву їм прямоту брехати категорично не вміють – навколишнім неозброєним оком видно, що вони говорять неправду. Ось і сьогодні вони одразу ж видадуть себе з головою, а виправдання – брехня заради порятунку – нікого не вразить. Тож представникам найправдивішого – винятково мимоволі – знака не варто звикати до обману, однаково їм нічого не вдасться.

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