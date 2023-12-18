Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікого засуджувати

День, коли поведінка має відповідати переконанням – не варто, хоча в наш час такі слова можуть прозвучати занадто пафосно, робити те, що суперечитиме моральним принципам – це може спричинити внутрішній дискомфорт і невдоволення собою.
Сьогодні, 18 грудня, не можна робити нічого, що не відповідає моральним нормам, представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано когось обговорювати і – особливо – засуджувати.
Близнята
Близнята люблять засуджувати інших, особливо якщо не відчувають до цих людей особливої симпатії. Та сьогодні від цієї приємної, але негарної звички їм краще відмовитися, інакше предмет їхнього обговорення – і засудження, – дізнавшись про це, може завдати представникам знака багато неприємностей.
Стрілець
Стрільці часто обговорюють і засуджують інших людей, що називається, під настрій. Вони не бажають нікому зла – для них це не більше, ніж тема для цікавої розмови. Але сьогодні зірки радять їм звернути увагу на те, що вони говоритимуть: можливо, у проблемах іншої людини вони побачать власні.
Водолій
Водолії люблять пліткувати, а якщо вони ще й розгнівані на людину, про яку говорять, то можуть розкрити всі її таємниці. Сьогодні такий крок виявиться для них небезпечним – у них теж є секрети, які вони не хочуть робити надбанням громадськості, і той, кого вони обурили, може таким чином їм помститися.
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