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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому бажати зла

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому бажати зла

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли важко дивитися на світ реально – панівні над людьми енергії спотворюватимуть картину, підсовуючи замість справжніх фактів спокушання та спокуси. Важливо тримати під контролем слова та думки, а також не бажати нікому поганого, оскільки обіцянки на чужу адресу можуть дуже швидко повернутися бумерангом.

Сьогодні, 2 вересня, як і завжди, не варто бажати поганого іншим людям представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них це може бути по-справжньому небезпечним.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як представники найобразливішого знака зодіаку у запалі засмучення здатні проклинати того, хто так сильно їх зачепив, закликаючи на їхню голову громи та блискавки. І те, що вони роблять це не вголос, а про себе, особливої ролі не відіграє – зло залишається злом. Все висловлене сьогодні може не тільки миттєво втілитись у життя, а й також швидко повернутися назад.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони не забувають образи, але не завжди діють миттєво – до акту відплати їм необхідно ретельно підготуватися. Але сьогодні щось може піти не так, тому замість планомірних дій представники знака ризикують впасти в істерику і почати проклинати людину, яка, як їм здасться, образила без будь-якої підготовки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії як найкреативніший знак зодіаку на образу – або те, що вони такою вважають – реагують миттєво, без довгих роздумів та передмов. Як правило, їм вистачає почуття гумору, щоб вийти із ситуації з блиском, але сьогодні творчий складник може дати збій, і представники знака почнуть закликати на голову кривдника небесні кари.

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Дата публікації
Перегляди
145
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