Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна нікому довіряти

Неоднозначний день, коли не варто ні активно діяти, ні ледарити — необхідно вибрати золоту середину.

Сьогодні, 1 січня, довіряти навіть близьким людям не варто всім знакам Зодіаку, але для трьох із них це може бути особливо небезпечним.

Лев

Леви можуть постраждати від дій близької та улюбленої ними людини: несподівано може виявитися, що він ним зраджує. Представникам даного знака, який дуже високо цінує себе, буде неприємно дізнатися, що вони повірили в його почуття, а їм віддали перевагу комусь іншому.

Скорпіон

Скорпіони можуть підозрювати когось із близьких у тому, що вони з ними не настільки правдиві та відверті, як хочуть це показати. Підозри виникли у них досить давно, але доказів, які б підтверджували це, досі не було – сьогодні вони нарешті з'являться.

Водолій

Водоліям важко навіть уявити, що зради можна чекати від близьких людей, яким вони звикли довіряти, але сьогодні їм доведеться в це повірити. Як бути в такому разі, представники знака не знають, але вони ніколи більше не зможуть повірити тому, хто їх обдурив.

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