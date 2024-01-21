Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому нав'язувати своє спілкування

Потужна енергетика, властива нинішній місячній добі, буквально змушує кожного з нас зазіхати на завдання, яких в інший час ми б воліли уникнути. Та оскільки сьогодні вихідний, весь свій натиск ми, найімовірніше, чинитимемо на людей, які нас оточують, нав'язуючи їм себе і свою увагу.

Сьогодні, 21 січня, від надмірної уваги до інших людей необхідно відмовитися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано комусь нав'язуватися.

Лев

Левам, головною рисою яких є фантастична самовпевненість, важко повірити, що хтось може не хотіти з ними спілкуватися. Тому вони не зважають на невдоволення людини, до якої виявляють значно більше уваги, ніж потрібно – хоча б сьогодні варто намагатися дотримуватися в цьому сенсі почуття міри.

Стрілець

Стрільці завжди йдуть до своєї мети прямою – максимально короткою – лінією, незважаючи на перешкоди, що стоять на шляху. Водночас вони можуть поводитися так, ніби їхні стосунки вже склалися, незважаючи на те, що партнер може бути до цього ще не готовий. Сьогодні їм варто бути обачними і не нав'язувати себе з таким натиском.

Водолій

Водолії – в разі симпатії до будь-кого – часто переходять межі дозволеного, зовсім цього не помічаючи. Ось і сьогодні вони можуть нав'язувати своє товариство – і спілкування – людині, якій, м'яко кажучи, зовсім не до цього. Представникам знака варто бути уважнішими до чужого настрою.

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