Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому позичати свої особисті речі

Нинішній день в астрологічній традиції пов'язаний з іменем Венери – богині кохання, краси й розкоші, тому сприятливі умови складуться для будь-яких справ, але особливу увагу потрібно звернути на особисте життя – тут відбудуться найприємніші події. Проте є у нинішнього – щасливого – дня і своє табу: не можна нікому позичати особисті речі – з ними людина може забрати удачу та долю того, хто дає.

Сьогодні, 13 травня, не можна нікому позичати свої особисті речі представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така благодійність може стати особливо небезпечною.

Близнята

Близнят не назвеш благодійниками у прямому розумінні цього слова, але іноді – щоб набути ваги у власних і чужих очах – вони можуть зробити комусь добру справу. Сьогодні це їм не забороняється, проте лише в разі нематеріальних питань – вони не зможуть завдати їм шкоди.

Рак

Раки зазвичай готові обдарувати ласкою все людство, і нинішній день не стане в цьому сенсі винятком. Однак зірки радять їм остерігатися – позичивши будь-кому брендовий піджак або сумку, вони ризикують не отримати їх назад.

Стрілець

Стрільці, як кажуть у народі, готові зняти з себе останню сорочку, якщо це може допомогти комусь з людей навколо. Однак сьогодні їм варто утриматися від таких вчинків – їхню доброту люди, на яких вона спрямована, можуть використати їм на шкоду.

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