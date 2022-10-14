Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому вірити

Мабуть, найнегативніший день у всьому місячному циклі, коли активізуються аферисти та шахраї усіх мастей, а також просто недоброзичливці, які можуть вводити в оману, вдаючи неправдиву інформацію за дійсну. Саме тому важливо нікому не вірити, особливо якщо йдеться про малознайомих і – особливо! – незнайомих людей.

Сьогодні, 14 жовтня, не можна нікому вірити представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них обережність особливо важлива.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят важко спантеличити, підсунувши їм дезінформацію, але сьогодні вони, мабуть, будуть не в формі, тому дозволять переконати себе у свідомо хибних фактах – у будь-який інший час представники знаку відкинули б їх без жодних сумнівів. Варто пам'ятати про це, спілкуючись із людьми, які викликають хоча б найменші сумніви, і дотримуватися максимальної обережності.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак довірливий, вони готові приймати за чисту монету будь-які відомості, про які дізнаються, тому є легкою здобиччю для аферистів і шахраїв. Сьогодні представникам знака необхідно взяти під сумнів будь-яку інформацію, яка надходитиме до них із різних джерел – так їм вдасться не заплутатися у павутинні брехні.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів може зрадити романтичний лад, на який вони будуть налаштовані цього дня – як результат, вони ризикують втратити пильність і визнати відверту брехню за правду. Згодом вони докорятимуть собі за те, що такі розважливі і прагматичні люди, як вони, потрапили до такої примітивної пастки, тож варто виявити пильність.

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