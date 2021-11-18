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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

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День, коли активуються сили темряви, і з дна людської душі піднімаються всі недоліки, які є у кожного з нас. Вони можуть зробити буйною, скандальною, заздрісною і злобливою навіть найприємнішу, спокійну і врівноважену людину. Зрозуміло, зрештою все буде залежати тільки від неї самої, тому дуже важливо стримувати себе в не найкращих проявах своєї натури.

Сьогодні, 18 листопада, заздрити комусь не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке почуття може виявитися руйнівним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята рідко зізнаються у своїй заздрості – вона їм властива, як і решті, у цьому сенсі ніщо людське їм не чуже, але ретельно приховують це почуття від оточення. Однак сьогодні чийсь успіх – професійний, матеріальний чи особистий – може настільки сильно вразити їх (практично в саме серце), що вони за всього свого бажання будуть неспроможні утримати "обличчя" в пристойному стані. І даремно, оскільки це почуття зіпсує їм як мінімум день, а як максимум – і триваліший час.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам властиве почуття заздрощів, яке вони приховують під своєю маскою Снігових королів настільки успішно, що ніхто не здогадується про те, які бурі вирують у них у душі. До того ж випробувати це руйнівне почуття їх можуть змусити не лише серйозні речі – у вигляді квартири, будинку чи машини, а й – ось як сьогодні – дрібниці, на які, здавалося б, і не звертати уваги – скажімо, новий лак для нігтів, який придбала подруга. Представники знака не заспокояться, доки не куплять такий самий, та ще й у кількох примірниках.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці абсолютно незаздрісні, тим небезпечнішим для них буває це почуття, якщо вони таки стають його жертвами. Представники знака щиро страждають через те, що не можуть дозволити собі те, що побачили в інших. У нападі буйства вони навіть можуть шпурнути об підлогу тарілку і стукнути по столу кулаком, що, можливо, і станеться з ними сьогодні. Однак треба віддати їм належне: напад їхньої заздрості вщухає так само швидко, як і охоплює їх, а висновок вони з неї роблять цілком конструктивний: треба працювати більше, щоб купити собі щось подібне.

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