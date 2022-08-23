Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

Настрій цього дня, хоч би яким він був – позитивним чи негативним – погіршуватиметься з кожною годиною, і до вечора – залежно від початкового наміру – призведе або до ейфорії, або до депресії. Зірки не рекомендують відчувати негативні емоції – гнів, ненависть, зневагу та особливо заздрість.

Сьогодні, 23 серпня, заздрощів варто уникати представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке почуття – категоричне табу.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – не найбільш заздрісний знак зодіаку, але якщо вже це почуття ними заволодіє, позбутися його їм буває доволі складно. Сьогодні трапиться саме така історія: вирішивши, що хтось живе чи працює краще, ніж вони, представники знаку можуть дійти, як то кажуть, до самої глибини розпачу, що завадить їм повноцінно жити і працювати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята заздрити вміють і люблять: навіть якщо у них у житті все набагато краще, ніж у людини, що потрапила до фокусу їхньої уваги, вони обов'язково знайдуть, до чого "причепитися" – для заздрощів представникам знаку згодиться будь-який дріб'язковий привід. А найнеприємнішим – зрозуміло, крім порожніх переживань – для них цього дня стануть зіпсовані стосунки з людиною, якій вони позаздрять.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, незважаючи на те, що цілком можуть претендувати на титул "Міс досконалість", чудово знають, що завжди знайдеться хтось, у кого щось краще, ніж у них. Тому заздрять вони захоплено і самовіддано, не помічаючи того, що, ось як сьогодні, в запалі цього почуття вони втрачають важливий життєвий – чи професійний – шанс, про який згодом шкодуватимуть.

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