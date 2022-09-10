Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікому заздрити

День, коли активуються сили темряви, і з дна людської душі піднімаються всі вади, які є у кожного з нас. Вони можуть зробити некерованою, скандальною, заздрісною і злобливою навіть найприємнішу, найспокійнішу і найурівноваженішу людину.

Сьогодні, 10 вересня, заздрити будь-кому не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них таке почуття може виявитися руйнівним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята нечасто зізнаються у своїх вадах, і заздрість у цьому сенсі – не виняток. Проте сьогодні чийсь успіх – професійний, матеріальний чи особистий – може настільки сильно вразити їх, що вони за всього свого бажання будуть неспроможні зберегти "обличчя" у пристойному стані. І даремно, оскільки це почуття зіпсує їм щонайменше день, а щонайбільше – і триваліший час.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам властиве почуття заздрощів, хоча вони успішно це приховують. Відчути його руйнівний вплив можуть змусити не лише серйозні речі – як-от придбана квартира, будинок чи машина, а й ось, як сьогодні, дрібниці, на які, здавалося б, і не варто звертати уваги – скажімо, новий лак для нігтів, який з'явився у подруги. Представники знака не заспокояться, доки не куплять такий самий.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези абсолютно незаздрісні – тим небезпечнішим для них буває це почуття, якщо вони все ж стають його жертвами. Представники знака щиро страждають, що не можуть дозволити собі те, що побачили в інших. У нападі буйства вони навіть можуть жбурнути об підлогу тарілку і стукнути по столу кулаком, що, можливо, і трапиться з ними сьогодні. Результатом стане зіпсоване – їхнє ж власне – майно.

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