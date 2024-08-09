Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікуди їхати

Емоційно спокійний день, протягом якого зазвичай нічого не відбувається – ні хорошого, ні поганого. У цьому сенсі він схожий на багато інших днів, які не залишають зарубок у нашій пам'яті. Єдине, чого не варто робити цього дня, це вирушати в будь-які поїздки: як мінімум, вони не призведуть до бажаної мети, а як максимум можуть принести неприємності.

Сьогодні, 9 серпня, вирушати у подорожах не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично небажано кудись їздити.

Близнята

Близнята легко зриваються з місця, вирушаючи хоч край світу, якщо їм там вдасться непогано заробити і витратити значну частину отриманих коштів у місцевих магазинах. Але сьогодні зірки не радять їм поспішати: у матеріальному плані їхня поїздка очікувань не виправдає.

Рак

Раки дуже люблять свою оселю, тому неохоче залишають «насиджене» місце, і сьогодні у них з'явиться поважна причина для того, щоб цього не робити. Досить згадати, що сьогодні будь-які поїздки матимуть неприємні наслідки, і можна розбирати дорожню сумку.

Стрілець

Стрільці люблять подорожі – вони готові все життя носитися світом, переїжджаючи з місця на місце: у нових враженнях ці непосиди бачать сенс свого життя. Втіхою для них може стати той факт, що свою подорож вони можуть перенести на завтрашній день.

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