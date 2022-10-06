Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нікуди їздити

Енергетика дня сприяє тому, щоб іти до поставленої мети, і чим впевненіше людина просуватиметься, тим серйозніший успіх на неї чекає. Не варто витрачати час на порожні розмови, перекури та блукання інтернет-сайтами – робота цього не пробачить. У цей час також небажано вирушати у поїздки – вони не виправдають покладених на них очікувань.

Сьогодні, 6 жовтня, нікуди їздити не варто представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох подорожі особливо небажані.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят нестримно потягне на дачу: саме цього дня їм обов'язково потрібно буде прибрати територію, сховати літні меблі та садовий інвентар, накрити рослини на зиму. Ось тільки поїздка навряд чи виявиться вдалою — велика ймовірність проблем із машиною, які змусять представників провести енний час на дорозі, чи затору там, де його зазвичай не буває.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам – з великою часткою ймовірності – захочеться відвідати друзів чи родичів, які живуть в іншому місті, що саме собою – справа добра. Але цілий ланцюг на перший погляд незначних подій, які, об'єднавшись у єдине ціле, набудуть великої потужності, перетворить їхню поїздку на біг із перешкодами. Тому подорож краще перенести на інший – вдалий – день.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, які готові вирушати в поїздки хоч щодня – представники цього знака дуже люблять переміщуватися у просторі, цього разу теж готові будуть зірватися з низького старту, але зірки рекомендують їм цього не робити. Усю дорогу їх відчайдушно тягтиме додому – їм здаватиметься, що вони щось забули вимкнути чи перекрити: який сенс від такої поїздки?

Читайте також: