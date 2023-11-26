Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна перекладати відповідальність на інших

Нинішній день астрологи називають демонічним – недарма одним із його символів вважається давньоєгипетський бог смерті потойбічного світу Анубіс. Головна якість, яку має продемонструвати кожен із нас – це відповідальність за свої вчинки. На тих, хто вирішить перекласти її на когось іншого, чекають серйозні неприємності.

Сьогодні, 26 листопада, відповідати за свої вчинки самостійно необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небезпечно перекладати свою відповідальність на інших.

Рак

Раки, як і всі інші, іноді припускаються помилок, але звинувачувати в них воліють інших людей. Їм здається, що в такому разі їх пошкодують, а отже, нададуть необхідну допомогу. Але сьогодні таку реакцію вони можуть отримати, зробивши все навпаки – взявши відповідальність на себе.

Діва

Діви люблять приписувати заслуги – навіть колективні – лише собі, а ось відповідальність ділять на всіх, а то й зовсім перекладають на інших. Сьогодні зірки наполегливо радять їм визнати свої помилки, інакше наступного разу партнери не захочуть мати з ними справу.

Водолій

Водолії перекладають свою провину на інших через власну необов'язковість. Вони просто не замислюються про те, чому все сталося саме так, а не інакше, тому й не хочуть розуміти, що самі винні у всьому. Сьогодні в їхніх інтересах визнати помилки та зробити для себе важливі висновки.

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