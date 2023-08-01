Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна перенапружуватися

День абсолютної гармонії, яка стосується всіх сфер нашого життя. Головне в цей час – не робити різких рухів і не говорити слів, які можуть зачепити співрозмовника за живе, втім, від останнього варто завжди утримуватися. Сьогодні також бажано нічого не робити із зусиллям чи напруженістю – якщо якесь завдання вимагає вимотливого режиму роботи, краще від нього відмовитись.

Сьогодні, 1 серпня, діяти поступово та вдумливо бажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не можна перенапружуватися.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці напружуються – і тим більше перенапружуються – вкрай рідко, але саме сьогодні вони захочуть вирішити максимум проблем, які поставить перед ними начальство, і, як наслідок, можуть перевтомитися у фізичному плані та «зірватися» в моральному сенсі. Чим це загрожує як їм самим, так і тим, хто їх оточує, добре відомо всім: цілком може статися вибух, схожий на невеликий землетрус.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, витративши всю наявну в них енергію на вирішення запланованого на сьогодні завдання, відчують, що зовсім послабшали, і, як наслідок, зроблять пеклом як власне життя, так і існування оточуючих. А уникнути такого самопочуття – як морального, так і фізичного – дуже легко: головне – розрахувати свої сили не на коротку, а на тривалу дистанцію, тоді й приводів для переживань не буде.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам варто вибрати, на якій життєвій сфері краще зосередитися цього дня: зірки радять їм віддати перевагу особистому життю – воно не стане таким тягарем для їхнього психологічного та фізичного здоров'я, як вирішення професійних питань. Навряд чи у представників знака сьогодні лежатиме до них душа, а тому вони витратять на них набагато більше зусиль, ніж зазвичай – не варто так марнотратити свою енергію.

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