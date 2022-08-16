Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна перевтомлюватися

Нинішній день сприятливий для будь-яких справ – обставини зроблять їх максимально успішними, тому необхідно скористатися моментом – він повториться нескоро. Незважаючи на сказане вище, поспішати з активними діями і викладатися на всі сто відсотків рекомендується далеко не всім.
Сьогодні, 16 серпня, незважаючи на те, що космічні енергії схильні до наполегливої роботи, трьом знакам зодіаку бажано взяти таймаут і не перенапружуватися.
Діва (22.08 – 23.09)
Діви, які, такий вже в них характер, люблять бути першими в усьому — зокрема і в роботі — керуватиме бажання будь-що обійти конкурентів. Тим не менш, не варто платити за такий результат непомірну ціну: взявшись за справу, вони дуже швидко втомляться. А це не найкраще позначиться на якості їхньої роботи, тож вибитися в лідери їм однаково не вдасться.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіони, вирішивши піднятися на професійну вершину одним махом, ризикують досить швидко вибитися з сил. В результаті вони, намагаючись отримати бажаний результат, потраплять у цейтнот, наслідком якого стане їхня фірмова дратівливість. Під її впливом представники знака можуть посваритися з оточенням, тому напружуватися сьогодні категорично не рекомендується.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Козороги відомі своїм трудоголізмом – їх, як кажуть, хлібом не годуй, дай попрацювати. Однак сьогодні зірки радять їм відмовитися від цієї в інших випадках корисної звички і, як не крамольно це прозвучить для представників знака, нічого не робити: перевтома, яку вони отримають у результаті, може негативно позначитися на стані їхнього здоров'я.
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