Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна перевтомлюватися

Сьогодні, 16 серпня, незважаючи на те, що космічні енергії схильні до наполегливої роботи, трьом знакам зодіаку бажано взяти таймаут і не перенапружуватися.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які, такий вже в них характер, люблять бути першими в усьому — зокрема і в роботі — керуватиме бажання будь-що обійти конкурентів. Тим не менш, не варто платити за такий результат непомірну ціну: взявшись за справу, вони дуже швидко втомляться. А це не найкраще позначиться на якості їхньої роботи, тож вибитися в лідери їм однаково не вдасться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, вирішивши піднятися на професійну вершину одним махом, ризикують досить швидко вибитися з сил. В результаті вони, намагаючись отримати бажаний результат, потраплять у цейтнот, наслідком якого стане їхня фірмова дратівливість. Під її впливом представники знака можуть посваритися з оточенням, тому напружуватися сьогодні категорично не рекомендується.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги відомі своїм трудоголізмом – їх, як кажуть, хлібом не годуй, дай попрацювати. Однак сьогодні зірки радять їм відмовитися від цієї в інших випадках корисної звички і, як не крамольно це прозвучить для представників знака, нічого не робити: перевтома, яку вони отримають у результаті, може негативно позначитися на стані їхнього здоров'я.

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