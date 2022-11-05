Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна плакати

День спокійних енергій, які перебувають у рівновазі, тому і провести його необхідно відповідно: потрібно вести розмірений спосіб життя, не можна нікуди поспішати і форсувати події. Важливу роль відіграє рідина, тому заборонено проливати її даремно – причому це стосується не лише води з крана, але і сліз.

Сьогодні, 5 листопада, плакати небажано представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них сльози можуть стати поганою прикметою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят із повним правом можна назвати одним із найщасливіших знаків зодіаку: там, де інші, умовно кажучи, сто разів впадуть, представники цього знака навіть не послизнуться. Саме тому сьогодні їм не варто плакати – вищі сили, які опікуються ними в будь-яких ситуаціях, можуть розцінити сльози, як чорну невдячність, і надалі відмовити їм у своїй допомозі й підтримці.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, взагалі-то, плачуть рідко, а якщо й роблять це, то лише від злості – цю емоцію їм взагалі необхідно виявляти якомога рідше, сьогодні ж таку рекомендацію зірки зводять, як то кажуть, у квадратний ступінь. Негатив, який вони можуть відчути до когось із людей у своєму оточенні, найболісніше вдарить по них самих, отже, і шкоди зазнають вони, а не ті, хто їх розлютив.

Водолій (21.01 – 18.02)

У Водоліїв цього дня сльози будуть пов'язані із жалістю до себе, а це почуття зірки сьогодні забороняють відчувати всім, а представникам цього знака – особливо. Нинішній день безпосередньо пов'язаний із жалістю й милосердям, тому співчуття можна відчувати лише стосовно інших, але ніяк не щодо себе. Воно виявиться деструктивним і замість розрядки завдасть людині шкоди.

Читайте також: