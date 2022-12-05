Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна плакати

День негативної енергетики, яка згущується і робить людей, з одного боку, злими й агресивними, а з іншого – недовірливими й образливими. Дуже важливо не ображати інших, а також не ображатися самим, пам'ятаючи, що людина, найімовірніше, не мала наміру зробити комусь боляче. Також не можна шкодувати себе та плакати – цього дня така поведінка може стати поганою прикметою, а відповідний настрій ще довго не відпустить свою "жертву".

Сьогодні, 5 грудня, засмучуватися з будь-якого приводу не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна плакати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, як люди настрою, можуть надовго "зависати" в тому чи іншому емоційному стані. Так, якщо їх щось розвеселило, вони будуть веселими тривалий час, навіть якщо приводу для цього вони вже не мають, і навпаки, впадати у відчай, хоча вже давно час радіти. Ось і сьогодні, ставши сльозливими, вони можуть проплакати без причини кілька днів поспіль.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки тонкосльозі від природи – у представників цього знака очі завжди на мокрому місці, навіть якщо йдеться лише про сентиментальну сцену в мелодрамі. Але сьогодні їм необхідно змінити свою звичку пускати сльозу з будь-якого приводу, оскільки вони легко можуть опинитися у відповідному енергетичному потоці і у них дійсно з'являться вагомі приводи для сліз.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів із повним правом можна назвати щасливчиками зодіаку, оскільки вони практично без втрат виплутуються з таких складних ситуацій, в яких інші застрягають серйозно і надовго – так потужно працюють їхні небесні покровителі. Але розплакавшись сьогодні, представники знака ризикують їх розгнівити: вищі сили покарають їх за невдячність, змусивши пережити дійсно неприємні моменти.

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