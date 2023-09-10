Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна пліткувати і лихословити

День, коли будь-яка робота, включаючи домашню, виявиться порожнім клопотом. Він також схилятиме до прояву таких – не найкращих – якостей людського характеру, як безглузді розмови, плітки та лихослів'я, чому сприятиме вихідний день.

Сьогодні, 10 вересня, говорити погано про інших людей небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них злословити особливо небезпечно.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці рідко лихословлять, але сьогодні образа на когось із близьких може виявитися надзвичайно сильною. Не дивно, що вони не зможуть утриматися і виплеснуть роздратування у вигляді найнеприємніших висловлювань про нього. Незважаючи на це, зірки радять їм стриматися – інакше виникне конфлікт, який складно буде врегулювати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята можуть потрапити не в найприємнішу ситуацію винятково через властиву їм легковажність. Від нудьги, яка оволодіє ними у вихідний день, вони вирішать пліткувати, ось тільки недобрі слова, які вони скажуть про когось із знайомих, легко можуть досягти його вух. З'ясування стосунків у такому разі буде їм забезпечено, тож краще утриматися від лихослів'я.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви на диво злопам'ятні, що часто не найкраще впливає на їхні стосунки з оточенням. Образа, яку, як їм здається, завдав їм хтось із друзів чи знайомих, довго зріла у них у душі, сьогодні ж вони вирішать виплеснути її назовні, несхвально відгукнувшись про явного або уявного кривдника – навряд чи такий випадок створить представникам знака гарну репутацію.

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