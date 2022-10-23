Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна потурати своїм слабкостям

День світової гармонії, яку не можна порушувати негативними вчинками, злими словами й поганими помислами. Саме тому зірки наполегливо радять не піддаватися спокусам і не йти на поводі у своїх слабкостей, які сьогодні особливо наполегливо заявлятимуть про себе. Якщо поступитися їм, вже завтра настане каяття у скоєному і, як наслідок, жаль про нього.

Сьогодні, 23 жовтня, потурати своїм слабкостям небажано представникам усіх знаків зодіакального кола, та трьом із них зірки особливо не рекомендують йти у них на поводі.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які найбільше цінують земні насолоди, зірки сьогодні – втім, як і завжди – рекомендують обмежити себе в харчуванні. Звичайно, для них це буде непросто, але необхідно, якщо, звичайно, представники знака не хочуть вже завтра проклинати себе за кожен з'їдений шматочок торта, який неодмінно відкладеться на їхніх стегнах, про бездоганні контури яких вони так дбають.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – відомі марнотрати, які не звикли рахувати, скільки грошей знаходиться у них у гаманці або на картці. Сьогодні їм категорично не рекомендується вирушати на шопінг – вони можуть витратити позамежну суму, накупивши водночас цілу купу непотрібних речей, в разі одного лише погляду на які представники знака вже завтра не зможуть стримати вигуку здивування: навіщо мені це знадобилося?!

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, які легко входять у нові стосунки і також легко виходять із них, захочуть стати учасниками нової любовної історії. Зірки закликають їх до стриманості та обережності, оскільки все може закінчитися не так приємно, як це буває у представників знака здебільшого. Але роман, що розпочався цього дня, може затягнутися, а замішана в ньому людина не захоче розлучатися без скандалу.

Читайте також: