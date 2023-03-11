Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна приносити себе в жертву

День, коли кожен із нас – усвідомлено чи підсвідомо – визначає своє місце у житті, особливо – серед інших людей. По суті, відбувається розставляння, що дозволяє людині визначити, у яких стосунках вона перебуває з оточенням – до того ж як близькими, так і сторонніми їй людьми. Особливо це стосується тих, хто звик жертвувати своїми інтересами заради інтересів інших – їм доведеться змінити стиль поведінки.

Сьогодні, 11 березня, жертвувати не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка особливо небажана.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, прямо скажемо, не найжертовніший знак зодіаку: на перший – і навіть на другий – план вони зазвичай ставлять власні інтереси і лише потім згадують чужих. Сьогодні їм не варто нічого змінювати у своїх звичках, оскільки їхню самопожертву все одно ніхто не оцінить. Роздратовані представники знаку отримають поганий настрій і привід стверджувати, що їх оточують невдячні люди.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, незважаючи на свою репутацію складних у спілкуванні людей, часто жертвують собою заради інших – передусім рідних та близьких. Щоправда, останні рідко цінують їхні вчинки, вважаючи їх само собою зрозумілим. Тому хоча б сьогодні їм варто утриматися від самопожертви – можливо, тоді люди, які до неї звикли, по-іншому подивляться на великодушність представників знаку по-іншому.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби люблять жертвувати собою — це дає їм привід для самолюбування та гордості за власні вчинки, які вони вважають благородними. Але оскільки жертва, якщо її приносиш, має бути безкорисливою, представникам знака краще нікому її не приносити – результат виявиться прямо протилежним очікуваному. Такий стан справ настільки сильно скривдить їх, що вони зарікуться від добрих справ.

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