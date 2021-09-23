Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна дослухатися до чужих порад

День, коли посилюється вплив на особистість людини найрізноманітніших сторонніх чинників: обставин, ситуацій і інших — особливо недоброзичливо налаштованих — людей, які — свідомо чи несвідомо — хочуть завдати шкоди. Саме тому сьогодні не варто дослухатися до чужих порад і вже тим більше запитувати про них — важливо жити своїм розумом.

Сьогодні, 23 вересня, до чужих порад не можна дослухатися всім знакам зодіаку, але для трьох із них така поведінка особливо небажана.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята як ніколи гостро відчують свою подвійність — їм дуже важко буде ухвалити важливе рішення, оскільки дві половинки їхньої натури стануть тягнути їх в різні боки, не даючи їм зосередитися на чомусь одному. Втомившись від такого — безрезультатного — процесу, вони, швидше за все, звернуться за порадою до друга чи подруги. І даремно це зроблять, оскільки третій варіант цих каприз теж не влаштує — вони тільки дарма витратять час, так що доведеться все-таки ухвалювати рішення самостійно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — не найбільш впевнений у собі знак, тому вони часто потребують "підпор" — друзів, приятелів, а часом і зовсім незнайомих людей, яким вони розповідають про неприємні ситуації у своєму житті. Їхня мета — отримати пораду, яка допоможе їм повністю розрулити ситуацію. Ось і сьогодні вони можуть звалити свою проблему — можливо, незначну — на іншу людину, але до того, що вона їм запропонує, необхідно поставитися з обережністю — їхній співрозмовник не знає всіх факторів, а тому, швидше за все, помилиться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці в будь-який життєвій ситуації воліють спиратися над власні сили, але іноді — ось як сьогодні — їм все-таки потрібна допомога збоку. Тоді їм абсолютно однаково, з ким спілкуватися, головне — розповісти все, що їх турбує, включаючи екскурси в минуле і міркування про нинішній і завтрашній день. Зірки не рекомендують їм цього робити: пораду, на яку розраховують представники знака, вони все одно не отримають, але водночас наговорять зайвого, відкривши людині — можливо, недоброзичливій — всі свої таємниці.

Прогнози на тиждень:

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