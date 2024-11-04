Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна приймати бік зла

Перший у місячному календарі день протистояння добра і зла: останнє піднімає голову, але поки що не надто сильно, щоб здолати добро. Тим не менш, у житті кожного з нас може скластися ситуація, за якої доведеться обирати між негативом і позитивом, тінню і світлом, злом і добром

Сьогодні, 4 листопада, обирати між добром і злом доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна вибирати бік зла.

Діва

Діви заради досягнення своєї мети здатні багато на що, але сьогодні спокуса вибрати зло буде особливо сильною: здавалося б, це так просто: один крок – і заповітний результат досягнуто. Але варто пам'ятати про бумеранг — зло, зроблене іншому, дуже швидко повернеться назад.

Терези

Терезам визначитися з тим, що вони хочуть, буде вкрай складно: і сьогоднішній день не стане для них винятком – їм важко буде зрозуміти, як саме вчинити – з точки зору добра чи зла. Вибравши останнє, вони дуже швидко пошкодують про своє необачне рішення.

Козоріг

Козорогам, як правило, не доводиться вибирати, на якому боці вони перебувають, – добра чи зла, оскільки завжди обирають перше. Але сьогодні вони можуть переплутати чорне та біле, тому представникам знака важливо відповідально підходити до ухвалення будь-якого рішення.

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