Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна реагувати на провокації

День, коли потрібно бути обережними у відносинах з оточуючими – в тому числі, і близькими – людьми. Далеко вони не всі будуть доброзичливо налаштовані, але, оскільки інших нам ніхто не дасть, доведеться знаходити спільну мову. Головне, не приймати близько до серця критичні зауваження, на які будуть щедрі ті, хто поруч.

Сьогодні, 15 серпня, критичні зауваження на свою адресу можуть почути представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них не можна реагувати на можливі провокації.

Діва

Діви сьогодні можуть злитися з приводу і без приводу: звичайно, оточуючі будуть мало схожі на подарунок у гарній упаковці, але представники знаку і самі по собі завжди знайдуть, до чого причепитися. Нинішнього дня винятком не стане – вони можу вважати провокацією невинний жарт.

Терези

Терези завжди засмучуються, почувши неприємне зауваження на свою адресу. Якщо ж врахувати, що сьогодні такої критики буде неабияка кількість, то можна лише уявити собі їхній емоційний стан. Щоб не скотитись у депресію, не варто реагувати на чужий негатив.

Риби

Риби можуть зіткнутися з чужою заздрістю, яка набуде гіпертрофованих форм у вигляді образливих висловлювань і навіть провокацій. Найкраще, що представники знака можуть зробити в такій ситуації – це не реагувати на них, не варто псувати собі нерви.

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