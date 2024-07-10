Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна робити добрі вчинки

Нинішній день – час моральної чистоти, коли не можна робити нічого поганого: будь-які злі слова – і навіть думки – відразу повернутися до свого «автора». Але, як не дивно це прозвучить, хороші вчинки теж приречені на провал – принаймні, так вважають мудреці Тибету – швидше за все, вони не досягнуть мети.

Сьогодні, 10 липня, злі слова та дії перебувають під забороною у представників усіх знаків Зодіаку, про три з них не можна робити і добрі вчинки.

Близнюки

Близнюки досить рідко займаються благодійністю, тож їм не варто і починати. Добра справа, яка, на їхній погляд, має допомогти, не принесе тому, кому вона адресована, ніякої користі – швидше, навпаки, позбавить її будь-якої мотивації.

Стрілець

Стрільці, мабуть, найчутливіший знак зодіакального кола – вони готові поділитися останнім, якщо зрозуміють, що людина цього потребує. Сьогодні зірки рекомендують їм відмовитися від такої лінії поведінки: їхній благодійний порив ніхто не оцінить.

Водолій

Водоліям, які допомагають іншим не тільки не подякують, але ще й можуть звинуватити в тому, що вони або дали мало, або під виглядом доброї справи позбулися того, що їм не потрібно. Почути таке буде вкрай неприємно, особливо якщо їм довелося в чомусь собі відмовити.

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