Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна здійснювати погані вчинки – за них доведеться відповідати

Нинішній день призначений винятково для гарних і добрих вчинків, основою для яких мають стати співчуття та милосердя, у будь-якому разі такі вчинки відгукнуться у нашому житті відповідним – сприятливим – чином, втім, зло, вчинене в цей час, також не залишиться без відповіді.

Сьогодні, 12 грудня, робити зло іншим людям не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно особливо небезпечне – за погані вчинки доведеться відповідати.

Телець

Тельці можуть робити щось погане тільки під впливом емоцій, викликаних тим, що оточення їм дуже сильно допекло. Усвідомивши, що не мали рацію, вони поспішають перепросити, і, як правило, їм вибачають. Але сьогодні вони можуть не встигнути визнати провину – бумеранг прилетить раніше.

Рак

Раки по суті своїй незлобиві, але страшенно уразливі і, як наслідок, мстиві – вони цілком можуть пригадати образу, яку, як вони вважають, їм завдали, і, хоч і із запізненням, дати здачу. Ось тільки сьогодні вони, найімовірніше, помиляться і дадуть відповідь злом тому, хто перед ними не винен.

Стрілець

Стрільці, як правило, віддзеркалюють ставлення до них інших людей: самі вони дивляться на світ доброзичливо, але варто комусь зачепити їх за живе, як вони, не розбираючись, завдають удару у відповідь. Сьогодні, найімовірніше, вони перевищать межі необхідної самооборони, чого зірки не пробачать.

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