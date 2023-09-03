Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна розмовляти з незнайомцями

День, коли добро бореться зі злом – щоб останнє не перемогло, необхідно контролювати свою поведінку. Особливої обережності вимагатиме спілкування, яке необхідно звести до мінімуму, оскільки навіть невелика розмова може призвести до серйозних проблем.
Сьогодні, 3 вересня, спілкуватися з незнайомцями небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі необхідно оминати їх стороною.
Овен (21.03 – 20.04)
Овнам, які готові розкрити душу всім, включно з першими зустрічними, сьогодні особливо важливо утриматися від таких експериментів – вони можуть їм дорого коштувати. Важко сказати, як скористається отриманими відомостями недоброзичливо налаштований співрозмовник, тому краще не ризикувати і не ділитися потаємним з випадковими людьми.
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнятам, які можуть переконати у своїй правоті будь-кого, сьогодні рекомендується утримуватися від ділових переговорів, особливо якщо партнери ще мало їм відомі і не перевірені в різних ситуаціях. Навряд чи в такому разі вдасться про щось серйозно домовитися. Найкраще згадати, що сьогодні вихідний, і відмовитися від переговорів.
Терези (24.09 – 23.10)
Терезам, як одним із найрозважливіших представників знаків зодіаку, цього дня треба уникати нових знайомств. Людина, з якою вони захопляться розмовою, може мати не найкращі наміри, а представники знака – під впливом місячних енергій – цього не помітять, і згодом їм залишиться лише дивуватися з того, що їхню відвертість використовують їм на шкоду.
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