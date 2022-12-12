Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна розмовляти з незнайомцями

Енергетично складний день, протягом якого астрологи наполегливо радять нам якнайменше спілкуватися, навіть якщо йдеться про рідних людей чи колег – ніхто не може пообіцяти, що це закінчиться без шкоди для здоров'я, принаймні морального. Ну а якщо йдеться про розмови з людьми чужими, то тут і зовсім ніхто не дасть гарантій благополучного результату, тому необхідно дотримуватися максимальної обережності.

Сьогодні, 12 грудня, уникати розмов із незнайомцями бажано представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них таке спілкування може бути особливо небезпечним.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни часто страждають від довірливості та чуйності, з якими – як не намагаються – не можуть нічого вдіяти. Сьогодні, вирішивши допомогти незнайомій людині, вони можуть потрапити у справжню пастку. Добре, якщо через це вони постраждають лише матеріально – тут можна буде подякувати Богові за те, що він "взяв грошима", тому незнайомців, які вдають із себе нещасних, краще оминати.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята не так часто йдуть назустріч іншим людям – у них, як-то кажуть, своїх справ вистачає, але сьогодні вони відчують потяг до благодійності. І даремно, тому що їх використають найнеприємнішим чином. Щоб цього не сталося, не варто рятувати від злиднів першу людину, що трапилася на дорозі – вона може виявитися зовсім не тією, яку з себе вдає.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки відомі своєю жалісливістю, яку вони часто виявляють стосовно чужих людей на шкоду власній родині. Сьогодні вони – з великою ймовірністю – вирішать зробити добро зовсім незнайомій людині, з якою вони випадково заговорять на вулиці. Близькі, якщо їм не вдасться вчасно схопити представників знака за руку, ризикують втратити значну частку свого бюджету.

Читайте також: