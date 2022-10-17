Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна розслаблятися

Нинішній день приводить у рівновагу матеріальну та духовну сферу нашого життя: людина може розраховувати як на приплив натхнення, який дозволить їй створити справжній витвір мистецтва, так і на відповідний – приємний – гонорар. Вдаватимуться будь-які справи, головне, йдучи до мети, не розслаблятися і не зменшувати темп.

Сьогодні, 17 жовтня, не можна розслаблятися представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них піддаватися бажанню відпочити, особливо небажано.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як правило, йдуть до своєї мети повільно, але завзято: їм не властиві ривки, що дозволяють досягти бажаного за короткий проміжок часу. Натомість і втоми вони практично не знають, бо нікуди не поспішають. Але сьогодні представники цього неквапливого знака захочуть зробити перепочинок – зірки їм цього не рекомендують: важко повернути робочий ритм.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, які вважають за краще довго відсувати вирішення важливих професійних питань, а потім буквально за день досягати поставленої мети, часто влаштовують собі відпочинок, навіть якщо розуміють, що поки що не можуть собі його дозволити. Ось і сьогодні вони ризикують поступитися своїми професійними позиціями конкурентам заради того, щоб трохи розслабитися — чи не занадто дорога ціна за короткий перепочинок?

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, яким закон неписаний, часто роблять так, як вважають за потрібне самі – без огляду на наявні правила та об'єктивну необхідність. Сьогоднішній день – не виняток: велика ймовірність того, що представникам цього самовільного знака захочеться зламати свої плани та зробити день відпочинку. Згодом вони можуть про це пошкодувати, оскільки упустять важливу можливість кар'єрного зростання.

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