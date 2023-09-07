Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна шкодувати себе

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
1013
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна шкодувати себе

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День підвищеного емоційного тла, коли навіть найбільш товстошкірі та непробивні людям стають надто вразливими та уразливими. Тому, спілкуючись з оточенням, не можна ображати його, ображатися самим, а також шкодувати себе.

Сьогодні, 7 вересня, шкодувати себе не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка категорично заборонена.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви люблять звинувачувати у своїх проблемах навколишніх людей – будь-хто повинен відповідати за їхні помилки, тільки не вони самі. Коли їм не вдається звалити провину на когось іншого, вони починають шкодувати себе. Нинішній день не стане винятком, головне в цій ситуації – вчасно заспокоїтись, інакше є ризик зіпсувати день остаточно.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам сьогодні доведеться провести роботу над помилками, дозволивши їм згадати, скільки помилок вони зробили останнім часом у всіх сферах діяльності. Результати приведуть їх у депресивний стан духу, так  що вони останніми словами лаятимуть самі себе, але їм дуже швидко вдасться «врівноважити» свій внутрішній стан.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, будучи уразливими, на життя дивляться позитивно, що не заважає їм за першої ж нагоди лити сльози над своїм «загубленим життям». До того ж, поганий настрій, який почався зі співчуття собі, легко виливається в депресію, а остання може мордувати представників знака досить довго – не варто цього допускати.

Читайте також:

Мрію загиблого на фронті киянина втілюватимуть його друзі та знайомі

Мрію загиблого на фронті киянина втілюватимуть його друзі та знайомі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1013
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація