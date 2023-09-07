Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна шкодувати себе

День підвищеного емоційного тла, коли навіть найбільш товстошкірі та непробивні людям стають надто вразливими та уразливими. Тому, спілкуючись з оточенням, не можна ображати його, ображатися самим, а також шкодувати себе.
Сьогодні, 7 вересня, шкодувати себе не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка категорично заборонена.
Лев (23.07 – 21.08)
Леви люблять звинувачувати у своїх проблемах навколишніх людей – будь-хто повинен відповідати за їхні помилки, тільки не вони самі. Коли їм не вдається звалити провину на когось іншого, вони починають шкодувати себе. Нинішній день не стане винятком, головне в цій ситуації – вчасно заспокоїтись, інакше є ризик зіпсувати день остаточно.
Терези (24.09 – 23.10)
Терезам сьогодні доведеться провести роботу над помилками, дозволивши їм згадати, скільки помилок вони зробили останнім часом у всіх сферах діяльності. Результати приведуть їх у депресивний стан духу, так що вони останніми словами лаятимуть самі себе, але їм дуже швидко вдасться «врівноважити» свій внутрішній стан.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіони, будучи уразливими, на життя дивляться позитивно, що не заважає їм за першої ж нагоди лити сльози над своїм «загубленим життям». До того ж, поганий настрій, який почався зі співчуття собі, легко виливається в депресію, а остання може мордувати представників знака досить довго – не варто цього допускати.
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