Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна жаліти себе

День потужної енергетики, яка робить можливим досягнення будь-якої мети – навіть найграндіознішої та наймасштабнішої. Головне – вірити у власні сили й налаштовуватися на позитив, а панікувати та скиглити категорично забороняється. Але найголовніше – відмовитися від жалю до себе, якщо для нього буде вагомий привід.
Сьогодні, 9 березня, панікувати і скиглити не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично забороняється жаліти себе.
Рак
Раки дуже люблять жаліти себе, навіть якщо для цього у них немає жодного приводу, а якщо вже він з'являється, то й поготів. Сьогодні саме такий день, коли будь-яке – навіть найневинніше – зауваження на їхню адресу викличе мільйон мук, а, можливо, й потоки сліз – не варто цього допускати.
Лев
Для Левів, як найвпевненішого в собі знака зодіаку, жалість до власної персони – справжня катастрофа. В таких випадках вони свідомо – начебто на лихо самим собі – занижують свою самооцінку, що негативно впливає як на професійну діяльність, так і на взаємини з усіма навколо.
Скорпіон
Скорпіони найкраще вміють перетворити жалість до себе на випробування для свого оточення. В таких випадках вони починають виснажувати людей навколо, намагаючись щонайменше викликати співчуття, а щонайбільше – перекласти на них свій негатив, так їм легко вдається зробити власні проблеми всезагальними.
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