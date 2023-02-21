Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна скупитися

День сприятливий для старту глобальних професійних проєктів, на підготовку яких було витрачено багато часу та сил – сьогодні їхня кількість перейде в якість, тому не варто зволікати. Серед характеристик нинішнього дня будуть не лише активність і дієвість, а й щедрість, яку потрібно проявляти якнайчастіше, а ось скупитися в цю місячну добу категорично не рекомендується.

Сьогодні, 21 лютого, скупитися не можна представникам усіх знаків зодіаку, але з трьома з них скупість може зіграти злий жарт.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят не назвеш жадібними, втім, особливої щедрістю вони теж не відрізняються — хіба що час від часу допомагають комусь, щоб додати "плюсик" до своєї карми, але так, по дрібниці. Сьогодні ж у них взагалі станеться напад жадібності, через що вони відмовлять у допомозі близькій людині, до якої – за іронією долі – найближчим часом змушені будуть звернутися з проханням самі.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги рідко приходять комусь на допомогу, особливо якщо йдеться про прохання позичити грошей – вони побоюються, що потім не зможуть повернути свій фінансовий рахунок у його вихідний стан. Однак, пожадувавши сьогодні, представники знака нашкодять самі собі – вони перекриють енергетичний потік, який йде з космосу, що не найкраще позначиться на їхньому фінансовому добробуті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – один із найщедріших знаків зодіаку, але демонструють вони свою доброту далеко не всім. Сьогодні їхнє роздратування та небажання допомагати викличе саме та людина, яка – за іронією долі – попросить їх про допомогу. Піддавшись емоціям, вони їй відмовлять, що замість "плюсу" поставить на їхній кармі жирний "мінус" — найближчим часом на нові фінансові надходження вони можуть не розраховувати.

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