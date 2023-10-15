Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна скупитися

День, коли енергетика людини ще надто слабка для того, щоб активно діяти – як у професійних, так і в побутових справах. Але саме ця слабкість, коли нема сил здійснити навіть найпростіші вчинки, може викликати роздратування – аж до агресії, а також жадібність, до якої будуть схильні навіть найщедріші люди.

Сьогодні, 15 жовтня, жадібними можуть стати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них сьогодні особливо небажано скупитися.

Близнята

Близнята, за всієї легковажності, – доволі практичний знак, представники якого нічого не роблять просто так – вони розраховують на відповідну подяку. Ось і сьогодні вони можуть прозоро натякнути людині на те, що хочуть отримати послугу у відповідь, але навряд чи щось отримають.

Діва

Діву не можна назвати стовідсотково жадібним знаком – з ними трапляються спалахи щедрості, та лише не сьогодні – цього дня у представників знака, як-то кажуть, і сніг взимку не можна буде випросити. На жаль, спалах скупості може завдати серйозних репутаційних втрат – ніхто не захоче мати справи зі скнарою.

Козоріг

Козороги – знак скупий, вони легко можуть обійтися навіть без необхідного, якщо вдасться заощадити хоч трохи грошей. Сьогодні властива їм жадібність може зрости в рази, що навряд чи потішить їх: найімовірніше, їм доведеться на власному досвіді зрозуміти зміст прислів'я про те, що скупий платить двічі.

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