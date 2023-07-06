Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна спілкуватися з токсичними людьми

Нинішній день – сприятливий час для людей, яких називають токсичними: у його негативних енергіях вони почуваються як риби у воді. Вони охоче підживлюються чужою енергією, віддаючи перевагу тим, хто має багато життєвих сил – для енергетичних вампірів вони є чудовими донорами. Людям, які в результаті не хочуть виявитися повністю знесиленими – і знекровленими – краще оминати таких людей.

Сьогодні, 6 липня, спілкуватися з токсичними людьми не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох вони будуть особливо небезпечними.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як ніхто інший, мають вміння акумулювати фізичну та моральну енергію, тому вони постійно мають певний її запас. Не дивно, що представники знака є ласим шматочком для токсичних людей, які підтримують власні сили, підживлюючись чужими. Тому сьогодні неприємних людей, після спілкування з якими різщодоко псується настрій, краще оминати.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як правило, є ідеальними донорами для токсичних людей – дуже легко їх вивести на емоційний сплеск, від якого із задоволенням підживлюються енергетичні вампіри. Якщо не буде можливості проігнорувати їхні випади, краще відмовитися від спілкування взагалі, інакше песимістичний настрій представникам знака буде забезпечений на кілька днів наперед.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців життєва енергія переповнює настільки сильно, що іноді вони просто не знають, куди її подіти, проте це не означає, що потрібно дарувати її енергетичним вампірам, які живуть за рахунок інших. Ну а з тим, щоб дати відсіч, у представників цього – рішучого у всіх сенсах – знака проблем не виникне, тож за них щодо цього можна не турбуватися.

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