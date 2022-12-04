Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна сумніватися у власних силах

День потужної космічної енергії, яка уможливить реалізацію найскладніших проєктів, головне – впоратися з нею, інакше вона може взяти людину до рук, і та виявиться безпорадною перед силами природи й космосу. Зворотним боком властивої сьогодні людям самовпевненості може стати повна зневіра в собі і своїх силах, якої не можна допускати.

Сьогодні, 4 жовтня, сумніватися у своїх силах не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна цього робити.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто сумніваються в собі, хоч і приховують цю свою якість від людей, що їх оточують. Сьогодні їм теж здаватиметься, що вони не впораються із завданням, яке їм належить вирішувати вже завтра, та лише їм до снаги зробити так, щоб самооцінка підвищилася буквально на очах – інакше підготовчий період можна буде вважати благополучно проваленим.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не страждають від невпевненості в собі – важко знайти більш самовдоволених людей, ніж представники цього знака, тому низька самооцінка, яку вони відчуватимуть сьогодні, стане повною несподіванкою як для них самих, так і для людей в їхньому оточенні. Вони дуже швидко відновлять справедливість стосовно себе, але важливий момент щодо нового проєкту може бути втрачений.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козероги, хоча вони це й приховують, не найвпевненіші в собі представники зодіаку: вони працюють над підвищенням своєї самооцінки, але іноді – ось як сьогодні – вона дає збій. Проте, умовно кажучи, на кону дуже високі ставки: робота, яку їм доведеться розпочати вже завтра, вимагатиме мобілізації всіх моральних і фізичних сил, а без впевненості в собі відчути їх просто неможливо.

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