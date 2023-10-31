Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна сумніватися у своїх силах

День, коли не лише можна, а й треба працювати над підвищенням своєї самооцінки. Насамперед це стосується традиційно невпевнених у собі знаків, але й тим, хто – навпаки – страждає від комплексу повноцінності, сьогодні необхідно над нею попрацювати, оскільки впевненість у собі може дати несподіваний збій.

Сьогодні, 31 жовтня, працювати над самооцінкою рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо не можна сумніватися у своїх силах.

Рак

Раки відомі своєю скромністю, тож над самооцінкою їм необхідно працювати завжди. Але сьогодні обставини складуться таким чином, що їм необхідно буде «підкачати» її: їм можуть зробити вигідну професійну пропозицію, потенційним роботодавцям потрібно продемонструвати впевненість у собі.

Лев

Леви від невпевненості у собі не страждають – швидше навпаки. Але сьогодні напередодні відвідин начальницького кабінету, в якому необхідно вирішити дуже важливе питання, їм необхідно підвищити свою самооцінку — як це зробити, легко підглянути в Інтернеті — недоліків у відповідних сайтах немає.

Терези

Терези коливаються з боку в бік у всіх життєвих та професійних питаннях, і самооцінка – не виняток. Сьогодні це буде особливо небажано, оскільки від впевненості у собі залежать сприятливі чи несприятливі події в особистому житті представників знака.

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