Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна сумувати

День, коли космічні енергії надають серйозний вплив на психіку людей, роблячи дратівливих агресивними, вразливих – недовірливими, а схильних до меланхолії взагалі вганяють у депресію. Найкращий спосіб уникнути такої реакції – зайнятися справою: чим активніше людина діятиме, тим менше вона реагуватиме на зовнішні чинники, які і призводять її до смутку.

Сьогодні, 22 лютого, сумувати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо зберігати оптимізм та присутність духу.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки схильні до депресії, в яку часто впадають без жодного приводу, тому сьогоднішній день не стане для них винятком. Найкращим способом повернути собі гарний настрій для представників знака стане їхнє улюблене заняття: зірки радять їм приготувати щось хитромудре або зробити чергове прибирання – для них, як відомо, чистоти багато не буває.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не вміють сумувати: впадаючи в такий стан, вони стають дратівливими, починають, як кажуть, рвати і метати, а це вже може становити небезпеку для оточення. Щоб сьогодні подібного не сталося, зірки рекомендують їм зайнятися собою – це завжди покращує настрій. Якщо немає можливості відвідати салон краси, можна "почаклувати" над своєю зовнішністю вдома.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – мабуть, найвеселіший і найоптимістичніший знак зодіаку, тому їхній депресивний стан має, м'яко кажучи, неприємний вигляд і справляє на оточення не найкраще враження. Для того, щоб все виправити, досить просто прогулятися найближчим парком: активний рух і свіже повітря повернуть представникам знака бадьорість і гарний настрій.

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