Три знаки Зодіаку, яким сьогодні не можна ухвалювати спонтанні рішення

День, коли у житті можуть відбуватися радикальні життєві зміни, причому вони – не рука долі, а результат наших власних дій. Саме тому, ухвалюючи рішення щодо того, як вчинити в тому чи іншому випадку, потрібно сім разів відміряти і лише потім – різати, тобто робити щось.
Сьогодні, 8 серпня, рішуче діяти потрібно лише після ретельних роздумів, але трьом із них особливо важливо приймати не спонтанні, а виважені рішення.
Телець
Тільці найчастіше бувають схильні до розважливості. Але іноді – ось як сьогодні – їм через властиву їм від природи лінощі, не захочеться ламати голову над вирішенням будь-якого питання, і вони зупиняться на першому варіанті, про що згодом можуть пошкодувати.
Терези
Терези, яких відрізняє патологічна нерішучість, найчастіше кидаються з боку в бік, не знаючи, до якого «берега» пристати. Але сьогодні вони – з великою часткою ймовірності – приймуть рішення спонтанно, з натхнення, що в результаті змусить їх зробити серйозну помилку.
Водолій
Водолії не визнають жодних інших рішень крім спонтанних – їм просто ліньки перебирати варіанти, тому вони зупиняються на тому, що першим спаде їм на думку, не замислюючись про наслідки. Проте сьогодні зірки радять прорахувати їх хоча б на крок уперед.
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