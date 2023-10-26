Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна видавати чужі таємниці

Астрологи вважають нинішній день містичним, оскільки він відкриває завісу між світами – реальним та потойбічним: можна дізнатися інформацію, яка досі була таємно огорнута. Важливо вирішити, як з нею вчинити, особливо якщо вона пов'язана не з самою людиною, а з кимось із оточення – друзями чи близькими.

Сьогодні, 26 жовтня, обережно поводитися з чужими таємницями необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично заборонено робити їх загальним надбанням.

Близнята

Близнята дуже трепетно ставляться до власних таємниць, а от чужі цілком можуть виговорити. Сьогодні вони, зовсім не думаючи про наслідки, а просто для того, щоб розважити співрозмовника, легко розкажуть йому про речі, про які хтось із їхніх друзів вважав би за краще замовчати, перетворивши тим самим друга на ворога.

Стрілець

Стрільці рідко думають про те, що говорять. Щоправда, їм вистачає розуму, щоб одразу зрозуміти, що вони сказали щось не те, але повернути слова можливим вже не видається. Сьогодні представники знака будуть особливо необережними – велика ймовірність того, що вони поставлять себе у вкрай неприємне становище.

Козоріг

Козороги, як правило, чудово усвідомлюють те, що і навіщо говорять, тому вибовтана ними сьогодні чужа таємниця стане частиною добре продуманого плану. Мета, яку вони переслідують, найімовірніше, виявиться пов'язаною з їхньою роботою, ось тільки результат вони отримають протилежний очікуваному.

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